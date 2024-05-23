Врач назвал симптомы нового варианта коронавируса под названием FLiRT

Поздняков отметил, что какой-либо выраженной специфики в симптоматике FLiRT, который является разновидностью штамма «Омикрон», нет. FLiRT несколько более заразен, но не отличается высокой патогенностью.

«В клинических проявлениях нет никакой специфичности симптомов для конкретного заболевания. Потеря обоняния и изменение вкуса встречается в небольшом количестве случаев — не более чем у 15%. Традиционно, кроме респираторных проявлений, кашля, насморка в меньшей степени, отмечается лихорадка, умеренный интоксикационный синдром, встречаются желудочно-кишечные расстройства», — объяснил Поздняков.

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