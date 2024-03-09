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Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 марта 2024, 06:22
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Врач назвал сыр полезным для сердца продуктом, но с «зашкаливающим» уровнем жира

Увлекаться нельзя
Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил, что сыр — полезный продукт, но слишком жирный.

По словам врача, твёрдый сыр полезен для сердца, но в этом продукте до 50% жиров, что вредно для поджелудочной железы. Если есть сыр часто, поджелудочная будет работать на износ.

Поэтому избыточное употребление сыров может спровоцировать панкреатит.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.