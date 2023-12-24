Врач назвал три напитка, которые могут вызвать серьёзные сбои пищеварения

Прежде всего это алкоголь. Регулярное употребление алкогольных напитков, в том числе коктейлей, приводит к неблагоприятным последствиям для пищеварительной системы. Алкоголь раздражает слизистую ЖКТ и приводит к воспалительным процессам и нарушению естественного баланса кислот в желудке.

В перечень наиболее вредных также входит сладкая газировка. Газы в напитках вместе с красителями, искусственными подсластителями вызывают набор веса и вздутие живота из-за нарушения баланса кишечной микробиоты. Газирование может усилить изжогу.

Крайне вредными для ЖКТ являются и энергетики. В них много сахара и кофеина. Из-за этого происходит стимулирование двух слоёв мышц кишечника, доставляющих переваренную пищу и напитки к месту назначения.

Кофеин усиленно стимулирует мышцы кишечника, вызывая сокращения, даже когда ЖКТ занят не полностью. Это может привести к частым походам в туалет, жидкому стулу и дискомфорту в желудке.

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