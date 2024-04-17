Врач назвал три способа узнать причину лишнего веса

Самой распространенной причиной набора веса является дисбаланс между потребляемыми и расходуемыми калориями. Однако также влияют генетика, нарушения пищевого поведения, заболевания (например, гипотиреоз, синдром Иценко-Кушинга), прием некоторых лекарств, а также возраст.

Для выявления скрытых причин набора веса врач рекомендует сдать три анализа на инсулин, ферритин и кортизол в слюне. Повышенный уровень этих веществ может свидетельствовать о различных нарушениях в организме, влияющих на метаболизм и набор веса.