Врач назвал три способа узнать причину лишнего веса

Врач назвал три способа узнать причину лишнего весаИ рекомендации
Самой распространенной причиной набора веса является дисбаланс между потребляемыми и расходуемыми калориями. Однако также влияют генетика, нарушения пищевого поведения, заболевания (например, гипотиреоз, синдром Иценко-Кушинга), прием некоторых лекарств, а также возраст.
Для выявления скрытых причин набора веса врач рекомендует сдать три анализа на инсулин, ферритин и кортизол в слюне. Повышенный уровень этих веществ может свидетельствовать о различных нарушениях в организме, влияющих на метаболизм и набор веса.
Есть три анализа, которые помогут определить скрытые причины набора лишнего веса. Первый из них — инсулин, если его уровень выше нормальных показателей, то можно говорить о наличии у человека инсулинорезистентности, при которой происходит быстрое нарастание жировой ткани вокруг живота. Второй — ферритин, при его снижении, ткани не получают достаточно кислорода, начинает накапливаться лишний вес. И третий — кортизол в слюне, он также при повышении снижает чувствительность клеток к инсулину, человек склонен к перееданию, бесконтрольной тяге к сладкому.
Кроме того, если у вас возникли проблемы со снижением веса, несмотря на правильное питание и занятия спортом, стоит обратиться к врачу и сдать общий анализ крови. Это поможет выявить другие заболевания, влияющие на метаболизм и уровень веса.
Для поддержания здорового веса важно придерживаться сбалансированного питания, заниматься регулярными физическими упражнениями, управлять стрессом, получать достаточный сон и иметь поддержку близких и друзей.
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