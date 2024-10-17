Врач назвал ускоряющие старение продукты питания

Гастроэнтеролог включил в перечень «состаривающих» сахар, фастфуд, содержащие кофеин напитки, алкоголь, солёную пищу, жареный картофель.

«Сахар вызывает гликацию, при которой молекулы глюкозы связываются с белками, отвечающими за упругость кожи, нарушая их структуру. Трансжиры в фастфуде и маргарине нарушают кровообращение, что приводит к недостатку питательных веществ и кислорода в коже. Алкоголь разрушает коллаген и вызывает накопление токсинов в печени, что приводит к снижению упругости кожи и морщинам. Жареный картофель выделяет свободные радикалы», — пояснил Белоусов.

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