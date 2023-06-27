Врач назвал уже давно известным открытие учёных о внутреннем зарождении рака

Врач назвал уже давно известным открытие учёных о внутреннем зарождении ракаПо мнению доктора Мясникова, ничего нового не открыли
Доктор Мясников прокомментировал заявления учёных об открытии причин рака. Исследователи заявили, что причина онкологии — связывание округлых РНК с ДНК, что провоцирует мутации. Поэтому округлые РНК могут быть онкомаркерами при диагностике опухолевых процессов в молочной железе, желудке, предстательной железе, почках, мочевом пузыре, толстой кишке.
Мясников объяснил, что подобные заявления — не новость, никакого открытия не произошло, так как уже давно известно, что причины онкологии — «всегда генетическая мутация». Врач отметил, что обо всём, что сейчас назвали открытием, ему преподавали в ВУЗе. «Ещё сорок лет назад меня учили этому в Медицинском институте», — отметил Мясников.
Этиология рака — это всегда генетическая мутация либо в результате наследственности, либо в результате воздействия токсинов и гормонов, радиоактивных излучений, курения табака и так далее.
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