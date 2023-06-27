Врач назвал уже давно известным открытие учёных о внутреннем зарождении рака

Мясников объяснил, что подобные заявления — не новость, никакого открытия не произошло, так как уже давно известно, что причины онкологии — «всегда генетическая мутация». Врач отметил, что обо всём, что сейчас назвали открытием, ему преподавали в ВУЗе. «Ещё сорок лет назад меня учили этому в Медицинском институте», — отметил Мясников.