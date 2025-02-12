Врач назвала 100 граммов белого хлеба суточной нормой, безопасной для здоровья

По словам врача, норма потребления белого хлеба в сутки — 100 граммов, ржаного — 150 граммов. При этом отказываться от ежедневного употребления хлеба не стоит, однако лучше часто не есть белый хлеб.

Диетолог уточнила, что хлеб может быть противопоказан при аллергии на глютен либо при непереносимости этого вещества. Свежий хлеб может вызывать расстройства пищеварения при заболеваниях ЖКТ. Врач порекомендовала в таких случаях есть подсушенный белый хлеб, но всё-таки в ограниченных количествах.

«Согласно нормативным документам, норма потребления хлеба для здоровых взрослых — 100 г пшеничного и 150 г ржаного ежедневно. То есть, отвечая на вопрос, можно ли есть хлеб ежедневно — да, можно, если нет никаких противопоказаний. Но от ежедневного употребления белого хлеба лучше отказаться», — рассказала эксперт.

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