Врач назвала алкоголь и сладкие сиропы наиболее вредными добавками к кофе

Опубликовано 28 января 2025, 23:251 мин.
Врач назвала алкоголь и сладкие сиропы наиболее вредными добавками к кофеМожно навредить здоровью
Диетолог Наталья Павлюк назвала добавки к кофе, которые могут стать причиной серьёзных заболеваний. Прежде всего это алкоголь и сладкие сиропы.
По словам Павлюк, алкоголь привносит в кофе не только спирт, но и сахара, «то есть здесь двойной удар». А сиропы — жидкий сахар, который является самым неполезным для организма сладким продуктом.
Полезной добавкой к кофе диетолог назвала корицу, которая при умеренном употреблении способствует углеводному обмену, полезна для сердца, кишечника. Не вредной добавкой эксперт назвала и сливки. Но если у человека есть проблемы с сердцем, тогда от сливок стоит отказаться.
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Источник:Радио 1
Автор:Андрей Кадуков
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