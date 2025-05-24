Врач назвала астму одним из следствий запущенной аллергии

Врач объяснила концепцию перекрёстной пищевой аллергии, когда аллергия на определённые вещества, например на пыльцу берёзы, может вызвать непереносимость сопутствующих продуктов, таких как косточковые фрукты или орехи. Логина отметила, что аллергия на пыльцу лещины, луговые или злаковые травы может привести к реакции на орехи, хлебобулочные изделия или крупы соответственно.

Она также упомянула о вероятности развития перекрёстной аллергии на пасленовые, цитрусовые и некоторые овощи, такие как цуккини и огурцы, при наличии аллергии на полынь или амброзию. При этом нелеченная аллергия может проявляться в виде симптомов астмы, таких как сухой кашель или одышка в сезон цветения растений, а аллергия на пыльцу обычно проявляется в виде чихания, заложенности носа и выделений из носа.

«Аллергическая реакция на пыльцу чаще всего проявляется в виде ингаляционных симптомов — заложенность носа, чихание, обильное выделение из носа, а также может присоединиться сезонная пыльцевая бронхиальная астма, которая проявляется не круглый год, а именно в сезон цветения растений в виде приступов сухого кашля или даже приступов удушья», — уточнила аллерголог.

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