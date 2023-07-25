Врач назвала болезни, которые провоцируют деменцию

Невролог Наталья Суворинова рассказала о болезнях, которые могут привести к деменции, когда память и умственные способности ухудшаются. При деменции возникают проблемы с кровообращением в мозге, что влияет на работу межнейронных связей и приводит к потере памяти и умений, приобретённых в жизни.

Хотя нет гарантии полностью избежать деменции, специалисты рекомендуют активно заниматься умственной деятельностью, чтобы держать мозг в форме. Такие меры профилактики включают тренировку памяти, изучение новых предметов, занятие спортом.

Существуют определённые заболевания, которые повышают риск развития деменции, такие как сахарный диабет, аритмия и гипертония. Чтобы снизить этот риск, важно следить за уровнем сахара в крови, давлением и состоянием сердечно-сосудистой системы.