Врач назвала болезни, при которых лучше не есть яйца

Врач объяснила, что яйца — источник холестерина, поэтому нельзя говорить о безопасности большого количества этого продукта в рационе. Тем не менее яйца богаты витаминами А, D, Е, лецитином, холином.

Но яйца при этом — «сильнейший желчегонный стимулятор, который может привести к неприятным последствиям». Дианова подчеркнула, что людям с болезнями жёлчного пузыря или с удалённым жёлчным, либо с мочекаменной болезнью яйца лучше не есть вообще.

По словам специалиста, если человека будут кормить яйцом в больнице, то съедать он будет по половине в день — целое яйцо через день. Это нормы лечебного питания.

«Проблема в том, что больных людей на самом деле много. Если у людей есть проблемы с жёлчным пузырём разного генеза, либо у них удаленный жёлчный пузырь, то нельзя будет есть ни два, ни три яйца. Для них это будет кромешный ад, боли, связанные с полихотомическим синдромом. Такое же с людьми, у которых камни в почках», — рассказала Дианова.

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