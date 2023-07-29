Врач назвала болезни, при которых противопоказан зелёный чай

При разговоре о зелёном чае есть несколько важных моментов, о которых стоит знать. Диетолог Марият Мухина поделилась своими рекомендациями по его употреблению.

Первое, что нужно помнить, — это то, что зелёный чай может быть проблематичен для людей с желудочными проблемами, такими как гастрит с повышенной кислотностью. Напиток может усугубить ситуацию и повысить кислотность желудка.

Также зелёный чай содержит кофеин, который может повысить артериальное давление, поэтому его употребление не рекомендуется тем, кто уже страдает от повышенного давления.

И ещё один важный момент — зелёный чай тонизирует, благодаря кофеину, поэтому его не стоит пить вечером, особенно, если у вас есть проблемы с сном.