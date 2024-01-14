Врач назвала бутерброд с колбасой самым вредным для здоровья перекусом

По словам Кругловой, в колбасе очень много усилителей вкуса для стимулирования чувства голода. Колбаса содержит высокий уровнь соли и насыщенных жиров. И когда человек ест колбасу, получает много калорий, которые быстро усваиваются организмом и чувство голода возвращается.

Диетолог предложила вовсе исключить колбасу из повседневного рациона, и есть продукт только в исключительных случаях.

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