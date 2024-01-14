Врач назвала бутерброд с колбасой самым вредным для здоровья перекусом

05:16, 14 января 2024
1 мин.
Врач назвала бутерброд с колбасой самым вредным для здоровья перекусомИз-за обилия жира
Врач-диетолог Наталья Круглова назвала бутерброд с колбасой самым вредным перекусом и порекомендовала не есть такой продукт регулярно.
По словам Кругловой, в колбасе очень много усилителей вкуса для стимулирования чувства голода. Колбаса содержит высокий уровнь соли и насыщенных жиров. И когда человек ест колбасу, получает много калорий, которые быстро усваиваются организмом и чувство голода возвращается.
Диетолог предложила вовсе исключить колбасу из повседневного рациона, и есть продукт только в исключительных случаях.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Новости партнеров
Новости партнеров