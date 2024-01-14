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Фитнес и здоровье
05:16, 14 января 2024
1 мин.

Врач назвала бутерброд с колбасой самым вредным для здоровья перекусом

Из-за обилия жира

Врач-диетолог Наталья Круглова назвала бутерброд с колбасой самым вредным перекусом и порекомендовала не есть такой продукт регулярно.

По словам Кругловой, в колбасе очень много усилителей вкуса для стимулирования чувства голода. Колбаса содержит высокий уровнь соли и насыщенных жиров. И когда человек ест колбасу, получает много калорий, которые быстро усваиваются организмом и чувство голода возвращается.

Диетолог предложила вовсе исключить колбасу из повседневного рациона, и есть продукт только в исключительных случаях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Pravda.Ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
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#врач
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#рекомендации
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#жир
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