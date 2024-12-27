Врач назвала чай в пакетиках источником микропластика

По словам диетолога, об этом написали канадские исследователи: учёные обнаружили, что микропластик выделяется сразу, как только пакетик с чаем попадёт в кипяток.

«Сейчас в основном стали производить пакетики для чая из микропластика. Нет исследований, которые показывают, как именно микропластиковые частицы влияют на здоровье. Но в любом случае это материалы, которые неспецифичны нашему организму, и нежелательно, чтобы они туда попадали», — отметила эксперт.

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