Врач назвала чай в пакетиках источником микропластика

Опубликовано 27 декабря 2024, 03:201 мин.
Врач назвала чай в пакетиках источником микропластикаПотому что пакетики в основном пластиковые
Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева призвала отказаться от пикетированного чая в пластиковой упаковке в силу того, что такие пакетики — источник въедливого микропластика.
По словам диетолога, об этом написали канадские исследователи: учёные обнаружили, что микропластик выделяется сразу, как только пакетик с чаем попадёт в кипяток.
«Сейчас в основном стали производить пакетики для чая из микропластика. Нет исследований, которые показывают, как именно микропластиковые частицы влияют на здоровье. Но в любом случае это материалы, которые неспецифичны нашему организму, и нежелательно, чтобы они туда попадали», — отметила эксперт.
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Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
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