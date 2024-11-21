Врач назвала долгую сидячую работу главным врагом офисных работников

Врач предупредила о последствиях для здоровья при малоподвижном образе жизни. Специалист порекомендовала делать перерыв в течение рабочего дня каждые полтора-два часа, употреблять достаточно воды, делать зарядку и гимнастику для расслабления глаз.

«Главный враг здоровья — многочасовая сидячая работа в офисе. Из-за неё кровь в организме застаивается, кровоснабжение нарушается, что провоцирует головные боли, гипертонию, повышенную утомляемость, раздражительность, нарушение сна. В совокупности это приводит к развитию синдрома повышенной усталости», — отметила Малиновская.

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