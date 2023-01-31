Врач назвала доступные продукты, которые помогут продлить жизнь

Врач рассказала, что генетика только на 50% определяет продолжительность жизни, за остальные 50% отвечает образ жизни. В целом она сформулировала принцип долгожительства так: «И даже если в роду нет долгожителей, всегда можно изменить свой образ жизни, от которого на 75% зависит то, насколько долго вы будете жить». При этом львиная доля успеха в этом деле зависит от питания.

Стражеско объяснила, что очередному поколению от предков-долгожителей передаются специальные защитные гены, которые воздействуют на системы противовоспалительной защиты, так как старение и все возрастные заболевания обусловлены именно хроническими воспалительными процессами. А причины этих процессов — ожирения и старые клетки, которые со временем накапливаются в организме.

В борьбе с такими клетками помогут вещества-сенолитики, которые в избытке содержатся в клубнике, яблоках и луке.