Врач назвала два самых редких, но опасных вида рака

Среди различных видов рака, таких как рак лёгкого, желудка, кишечника, молочной и предстательной желёз, есть редкие и опасные формы опухолей, известные как орфанные. Их назвали «сиротами», потому что они развиваются нечасто и составляют всего 1-3% всех злокачественных новообразований. Хотя эти виды рака не получают много внимания, они не менее опасны, хоть и редки. Об этом сообщила врач-онколог Юлия Вахабова.

Одним из редких и опасных видов рака является саркома мягких тканей, которая может развиваться из мышечной, фиброзной, жировой и нервной тканей. Хотя мягкие ткани составляют большую часть веса тела, опухоли в них встречаются нечасто и составляют около 1% всех известных онкологических случаев. Причины развития саркомы пока неизвестны, но учёные считают, что влияние токсических веществ и радиации может играть роль. Некоторые заболевания, такие как нейрофиброматоз, хроническая лимфедема и синдром Гарднера, также могут быть предрасполагающими факторами.

Опухоли мягких тканей чаще всего обнаруживаются в нижних и верхних конечностях, и пациенты часто обнаруживают их сами. Однако саркому легко спутать с травмами мягких тканей, поэтому люди часто не обращаются к врачу, надеясь, что проблема решится сама собой. Онкологи подчёркивают, что злокачественные опухоли, которые видны визуально, требуют немедленного лечения, и поэтому лучше обратиться к врачу, чтобы исключить онкологию. Прогноз зависит от типа опухоли, стадии заболевания и состояния пациента.

Ещё одним редким видом рака является ретинобластома, опухоль сетчатки глаза, которая чаще всего встречается у детей до 5 лет. Ретинобластома внешне выглядит как белое пятно в области зрачка. Это редкое заболевание встречается примерно у одного новорождённого на 15-18 тысяч. Ретинобластома опасна, так как может распространяться в глазницу, склеру и метастазировать в другие органы, такие как кости, центральная нервная система и печень. Генетические факторы играют роль в развитии этой опухоли, и она возникает только тогда, когда оба родителя передают мутировавший ген rb1.

Современная медицина успешно лечит ретинобластому, позволяя сохранить здоровье и зрение пациента. Однако при отсутствии своевременного лечения прогноз может быть неблагоприятным, и ребёнок может прожить всего 1-2 года.