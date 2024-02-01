Врач назвала дыхательное упражнение для профилактики болезни Альцгеймера

Павлова сослалась на недавнее исследование, в ходе которого выяснилось, что регулярное выполнение особого дыхательного упражнения снижает риск развития деменции.

Нужно делать 5-секундные вдохи и выдохи в течение 20 минут дважды в день. Тогда в крови снижается уровень бета-амилоидных пептидов, провоцирующих развитие старческого слабоумия.

«Вдыхаете и выдыхаете по пять секунд. Повторяете упражнение на протяжении 20 минут дважды в день. Готово, вы немного снизили риск развития деменции», — посоветовала врач.

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