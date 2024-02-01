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Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 февраля 2024, 22:06
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Врач назвала дыхательное упражнение для профилактики болезни Альцгеймера

Проводилось специальное исследование
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о дыхательном упражнении, которое профилактирует болезнь Альцгеймера.
Врач назвала дыхательное упражнение для профилактики болезни Альцгеймера

© Ferra.ru

Павлова сослалась на недавнее исследование, в ходе которого выяснилось, что регулярное выполнение особого дыхательного упражнения снижает риск развития деменции.

Нужно делать 5-секундные вдохи и выдохи в течение 20 минут дважды в день. Тогда в крови снижается уровень бета-амилоидных пептидов, провоцирующих развитие старческого слабоумия.

«Вдыхаете и выдыхаете по пять секунд. Повторяете упражнение на протяжении 20 минут дважды в день. Готово, вы немного снизили риск развития деменции», — посоветовала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Деменция
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#здоровье
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#врач
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#рекомендации