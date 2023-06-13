Врач назвала эффективный метод опохмелиться без алкоголя

В первую очередь она призвала отказаться от алкогольных напитков полностью. Но если пить приходится, то нужны нормальные закуски. К ним врач отнесла, кимчи, квашеную капусту, белковые продукты — мясо и рыбу. Эти продукты замедлят всасывание алкоголя и помогут избежать похмелья.

А на следующий день после возлияния, если похмельный синдром всё-таки настиг, стоит принять контрастный душ и «закусить» похмелье ферментированными и белковыми продуктами, включая яйца.

Но, кроме этого, диетолог обратила внимание, что похмелье часто вызвано обезвоживанием, поэтому во время употребления алкоголя нужно пить больше воды, и на следующий день тоже.

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