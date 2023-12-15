Врач назвала физические нагрузки профилактикой рака и сердечно-сосудистых болезней

По словам врача, было проведено масштабное исследование при участии более 500 тысяч человек в возрасте от 20 до 70 лет, доказавшее пользу физических нагрузок, особенно сочетания силовых и аэробных упражнений разной интенсивности. Это эффективная борьба с двумя «главными убийцами» современности — онкологии и заболеваниями сердечно-сосудистой системы — инфарктами и инсультами. Причём даже в пожилом возрасте, после 60 лет, при условии подбора индивидуальных упражнений и щадящей интенсивности.

К тому же физнагрузки снижают риск гипертонии, сахарного диабета, атеросклероза, а также улучшают сон и укрепляют структуру костной ткани, снижают тревожность, риск развития депрессивных состояний и деменции.

В ходе выступления на III Международном конгрессе «Управление старением. Медицина здорового долголетия» Ерусланова подчеркнула, что физические нагрузки полезны для всех возрастов. Согласно последним исследованиям, рекомендуется по две силовые тренировки в неделю, но всегда необходим индивидуальный подход.

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