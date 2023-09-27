Врач назвала гипотериоз одной из самых распространённых эндокринных болезней в среднем возрасте

Гипотиреоз — недостаточность щитовидной железы, когда выделяется мало гормонов, также эта болезнь приводит к узловым образованиям щитовидной железы. Несколько реже среди россиян среднего возраста встречается тиреотоксикоз — продуцирование гормонов, превышающее норму.

Нередки и нарушения углеводного обмена. Чаще всего это нарушение толерантности к глюкозе и повышение глюкозы в крови натощак, то есть «преддиабет» или сахарный диабет второго типа.

Также с разной частотой, в зависимости от региона, встречается эндемический зоб — увеличение щитовидной железы, которое связано с недостаточным потреблением йода.

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