Фитнес и здоровье
19:45, 27 сентября 2023
1 мин.

Врач назвала гипотериоз одной из самых распространённых эндокринных болезней в среднем возрасте

С возрастом за «щитовидкой» нужно следить

Врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Юлия Катхурия назвала гипотиреоз одним из самых частых эндокринных заболеваний у людей среднего возраста. В России эта болезнь встречается достаточно часто.

Гипотиреоз — недостаточность щитовидной железы, когда выделяется мало гормонов, также эта болезнь приводит к узловым образованиям щитовидной железы. Несколько реже среди россиян среднего возраста встречается тиреотоксикоз — продуцирование гормонов, превышающее норму.

Нередки и нарушения углеводного обмена. Чаще всего это нарушение толерантности к глюкозе и повышение глюкозы в крови натощак, то есть «преддиабет» или сахарный диабет второго типа.

Также с разной частотой, в зависимости от региона, встречается эндемический зоб — увеличение щитовидной железы, которое связано с недостаточным потреблением йода.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров