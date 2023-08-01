Врач назвала главные причины утомляемости и головокружений

Железодефицитная анемия — это состояние, когда в организме не хватает железа. Оно может возникнуть из-за нескольких причин, которые нам рассказала врач Елена Богатова.

Прежде всего, это связано с недостаточным употреблением железа с пищей. Его можно получить из мяса, рыбы, орехов, зелёных овощей и других продуктов. Ещё одна причина — потеря крови. Это часто происходит у женщин во время менструации и у людей с кровотечениями, вызванными язвами желудка, геморроем и другими проблемами.

Иногда дефицит железа связан с его плохим усвоением в организме, например, при наличии непереносимости глютена, хроническом гастрите или язвенной болезни желудка. Беременные женщины, дети и те, кто столкнулся с кровопотерей, также могут испытывать повышенную потребность в железе.

Чтобы обнаружить анемию, врачи обращают внимание на бледность кожи, так как она часто является её признаком. Пожилым людям рекомендуется регулярно сдавать общий анализ крови, чтобы определить наличие анемии или других проблем.