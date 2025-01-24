Врач назвала голод мерилом количества приёмов пищи в день

Она подчеркнула, что у людей разный обмен веществ и организм у каждого по-разному усваивает пищу. Поэтому при классической норме в три приёма пищи в день, на практике кому-то достаточно трёх раз, а кому-то необходимо больше, например, людям, занятым тяжёлым физическим трудом, или спортсменам. То есть нужно исходить из образа жизни человека, его физической активности, состояния здоровья.

А если требуется строгое количество приёмов пищи в день с вязи с лечением, приёмом лекарств, тогда об общей норме тоже речи не идёт.

Капустина посоветовала ориентироваться на чувства голода. Это лучший сигнал и мерило организма. При этом питание должно быть сбалансированным и включать разнообразные продукты. Человеку всегда необходимы овощи, фрукты, злаки, белки и жиры.

«Нет универсальной формулы, сколько раз в день нужно употреблять пищи. Главное — это прислушиваться к своему организму, ориентироваться на чувство голода, соблюдать баланс и питаться разнообразно», — подчеркнула диетолог.

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