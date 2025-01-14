Врач назвала гранат одним из самых полезных продуктов для сердца и ЖКТ

Королёва отметила, что гранат полезен прежде всего для тех людей, кто имеет нарушение ритма сердца и любые заболевания сердечной мышцы. В продукте содержатся необходимые компоненты «для безупречной работы сердечно-сосудистой системы и натриево-калиевого насоса относительно клеточной мембраны». По словам врача, это поддерживает ритмичность сердца и работу сосудистой системы.

К тому же танин, содержащийся в гранате, обеспечивает не только противовоспалительный эффект, но также антидиарейный, поэтому продукт рекомендуют тем, у которых проблемы со стулом.

«Он наиболее активный в осень, когда созревает и накапливает максимальное количество и витаминов, и минеральных веществ, и антиоксидантов, и противовоспалительных веществ. Гранат богат большим количеством витаминов группы В. Он есть и в зёрнах, и в косточках», — рассказала эксперт.

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