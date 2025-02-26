Врач назвала йогурт и ягоды самыми полезными начинками для блинов

Для сохранения здоровья и избежания чрезмерного потребления калорий Хайкина порекомендовала использовать альтернативные, более полезные начинки. Она посоветовала добавлять в блины греческий йогурт и ягоды. По словам эксперта, такие начинки придают сладость и насыщают витаминами и антиоксидантами, а творог с мёдом или бананом можно добавлять в блины, чтобы получить полезный и сладкий вариант без добавления сахара.

Среди других альтернатив: ореховая паста с бананом, лосось с творогом или яйцо с зеленью и шпинатом.

«Блины могут оставаться в рационе, если правильно подбирать к ним добавки. Начинки, богатые белками и клетчаткой, дают стабильную энергию, а сахарные — только стимулируют аппетит. Выбирайте осознанно», — подчеркнула Хайкина.

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