Врач назвала каши «основой рациона долгожителей»

Самыми полезными диетолог назвала овсянку и гречневую кашу. В кашах высокий уровень полезного растительного белка и жиров, сложных углеводов. Кроме того, крупы богаты магнием, кальцием, фосфором и железом.

«Каша – это источник растительного белка, растительных жиров, сложных углеводов. Это источник витаминов группы B. Из каши мы получаем ещё и большое количество микроэлементов: магния, кальция, фосфора, железа. В каше невероятное количество клетчатки, а это профилактика рака кишечника и запоров. Каша — это влияние на холестерин, на липидный профиль. Это про здоровый кишечник, относительно здоровый вес и снижение рисков диабета. И это наше долголетие, потому что цельное зерно — это основа рациона всех долгожителей», — пояснила Дианова.

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