Врач назвала холод фактором резкого обострения артрита

По словам Хрипковой, существуют исследования, которые указывают на тот момент, что у пациентов с уже диагностированным артритом наблюдается усиление боли в суставах при ухудшении погоды и похолодании. При обострении артрита могут появиться отёчность, боль, скованность, покраснение кожи вокруг поражённого сустава.

Особенно опасным для здоровья и качества жизни врач назвала ревматоидный артрит, при котором могут пострадать сердце и печень.

Врач обратила внимание на важность своевременного лечения, а также профилактики артрита.

«Чтобы снизить риск развития артрита, рекомендуется соблюдать определённые меры. Важно поддерживать регулярную физическую активность — заниматься, например, плаванием или скандинавской ходьбой около трех-четырех раз в неделю по 40–50 минут», — подытожила Хрипкова.

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