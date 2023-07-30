Врач назвала хороший способ подготовить кожу к загару

Витамин D3, астаксантин, пикногенол, ресвератрол, Омега-3 и каротиноиды — вот что нужно принимать для защиты кожи от солнечных лучей и красивого загара без вреда. Это говорит клинический нутрициолог Анна Государева, подчёркивая, что такая подготовка помогает защитить организм и кожу от негативного воздействия солнца.

Анна Государева советует начать подготовку к активному загару заблаговременно, особенно если раньше не принимали витамин D3. Этот витамин защищает ДНК клеток от вредных ультрафиолетовых лучей и снижает воспаление кожи. Особенно полезен он в случае солнечных ожогов, если принимать его в дозе 2000 ЕД ежедневно или в более высокой дозе.

Чтобы иметь красивый загар без негативных последствий, рекомендуется добавить каротиноиды в рацион за 1-2 месяца до отпуска. Особенно эффективным считается астаксантин — мощный природный антиоксидант, который замедляет старение кожи, ускоряет её регенерацию и сокращает вред от УФ-излучения. Кроме того, стоит обогатить рацион жирными кислотами Омега-3, чтобы снизить сухость и шелушение кожи, а также предотвратить образование мелких морщинок. Полифенолы, такие как пикногенол и ресвератрол, помогут восстановить кожу после солнечных ванн, защитят от повреждений, поддержат уровень коллагена и эластина в коже, а также обладают противовоспалительным действием и способствуют её восстановлению.

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