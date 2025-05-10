Врач назвала маринованное мясо, сардельки и колбаски самыми вредными блюдами на огне

Эти блюда, особенно шашлык, часто маринуют с большим количеством соли, сахара и майонеза, что приводит к задержке жидкости в организме и влияет на работу почек и может привести к повышению артериального давления. Русакова подчеркнула, что сосиски, сардельки, шашлык и маринованное мясо на кости особенно вредны из-за высокого содержания жира и низкого содержания белка, что также способствует образованию канцерогенов.

Чтобы снизить эти риски, диетолог советует выбирать нежирное красное мясо и птицу, готовить на медленном огне, использовать натуральные специи в маринадах и избегать избытка соли.

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