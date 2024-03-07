Врач назвала мифом слухи о вреде совместного употребления помидоров и огурцов

Эти овощи не могут нанести вред организму. Помидоры и огурцы по-разному ферментируются и перевариваются в желудке, поэтому может быть лёгкое вздутие.

Но слухи, что если совместно есть помидоры и огурцы, то появятся камни в почках, не более чем «мнения». При этом аскорбиназа, которая содержится в огурцах, уничтожает витамин С в помидорах.

«Бродить они в желудке могут, это правда, вздутие живота получить, употребляя салат, можно, но небольшое. Но стоит понять ещё одну вещь — никаким овощам для переваривания не требуются кислоты. В уже кислой среде ЖКТ расщепляются животные белки. А в щелочной благодаря работе поджелудочной — углеводы растительных продуктов. И если у вас вздутие, то значит, у вас не хватает этих ферментов. Если вы, конечно, не едите по 30 килограмм салата в день», — рассказала Журавлёва.

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