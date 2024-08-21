Врач назвала молодую кукурузу средством профилактики колоректального рака

Врач отметила, что зёрна молодой кукурузы сладкие и мягкие. В них высокое содержание клетчатки, белков и углеводов, витаминов В и С, кальция, магния, калия и фосфора, а также каротиноидов (лютеина и зеаксантина), которые полезны для зрения.

Кроме рака, употребление молодой кукурузы профилактирует диабет второго типа, ожирение.

Но чем дольше кукуруза хранится, тем меньше в ней полезных веществ, особенно витамина С.

«Употребление продуктов, богатых каротиноидами, помогает снизить риск ожирения, сахарного диабета II типа и колоректального рака. В кукурузе содержатся минералы — кальций, магний, калий, фосфор, — важные для поддержания здоровья мышц и прочности костей. В процессе хранения молодая кукуруза постепенно теряет полезные свойства. Особенно быстро уменьшается содержание витамина C», — сказала гастроэнтеролог.

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