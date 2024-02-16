Врач назвала неочевидную пользу отказа от сахара

Диетолог подчеркнула, что при отказе от простых углеводов, организм начинает получать энергию из сложных углеводов, которые являются качественно лучшим и долгим «топливом». В результате улучшается мозговая деятельность, когнитивные функции, человек чувствует себя лучше и становится энергичнее в течение дня.

К тому же отказ от простых углеводов, или добавленного сахара в продуктах, способствует снижению отёчности.

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