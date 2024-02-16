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Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 февраля 2024, 02:47
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Врач назвала неочевидную пользу отказа от сахара

Начинает лучше работать голова
Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала о неочевидных благотворных последствиях отказа от сахара. Она отметила, что от этого улучшаются когнитивные функции.
Врач назвала неочевидную пользу отказа от сахара

© Ferra.ru

Диетолог подчеркнула, что при отказе от простых углеводов, организм начинает получать энергию из сложных углеводов, которые являются качественно лучшим и долгим «топливом». В результате улучшается мозговая деятельность, когнитивные функции, человек чувствует себя лучше и становится энергичнее в течение дня.

К тому же отказ от простых углеводов, или добавленного сахара в продуктах, способствует снижению отёчности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Сахар
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#здоровье
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#врач
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#диета
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#рекомендации