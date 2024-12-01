Врач назвала неочевидные факторы набора веса

К таковым относятся деформация суставов, плоскостопие, нарушение осанки и хроническая гипоксия.

По словам Савосиной, плоскостопие может привести к неправильной работе мышц ног, а из-за этого снижается качество и скорость выполнения физических упражнений и в целом активности. Нарушение осанки и хроническая гипоксия также ведут к набору лишнего веса, так как при искривлении позвоночника нарушается кровоснабжение. А возникающая из-за этого общая гипоксия приводит к нехватке питательных веществ, отёчности и слабости мышц.

Но худеть без рекомендации врача эксперт не советует. «В первую очередь обратитесь за консультацией к диетологу, эндокринологу, кардиологу, а также грамотному фитнес-тренеру, который подберёт для вас адекватную физическую нагрузку», — подчеркнула Леля Савосина.

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