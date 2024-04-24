Врач назвала обезвоживание одной из причин усталости

Врач отметила, что если в течение дня человек не работал, не был никак особенно вовлечён в какую-то физическую деятельность, но появляется сильная усталость, это может быть признаком обезвоживания. По словам терапевта, человек должен в течение дня выпивать порядка 8 стаканов воды, это примерно два литра.

Вода не только нужна для насыщения тканей и поддержания в организме водно-солевого баланса, но и для нормальной работы мозга и переваривания пищи.

Усталость поможет появиться при несильном обезвоживании. Тогда как длительное обезвоживание организма может привести к куда более серьёзным последствиям.

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