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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 апреля 2024, 22:02
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Врач назвала обезвоживание одной из причин усталости

Нужно выпивать два литра воды в день
Терапевт, хирург Зоуи Уильямс рассказала о связи внезапной усталости и обезвоживания.
Врач назвала обезвоживание одной из причин усталости

© Ferra.ru

Врач отметила, что если в течение дня человек не работал, не был никак особенно вовлечён в какую-то физическую деятельность, но появляется сильная усталость, это может быть признаком обезвоживания. По словам терапевта, человек должен в течение дня выпивать порядка 8 стаканов воды, это примерно два литра.

Вода не только нужна для насыщения тканей и поддержания в организме водно-солевого баланса, но и для нормальной работы мозга и переваривания пищи.

Усталость поможет появиться при несильном обезвоживании. Тогда как длительное обезвоживание организма может привести к куда более серьёзным последствиям.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:The Sun
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#вода
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#здоровье
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#врач
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#рекомендации