Врач назвала обнажение корня одной из причин чувствительности зубов

Врач отметила, что пациенты с такой проблемой могут испытывать неприятные ощущения при контакте с горячими напитками или холодными продуктами, а также при вдыхании и выдыхании воздуха. Боль может появляться и во время чистки зубов.

Эти симптомы могут быть следствием микроповреждения эмали и дентина из-за неправильной техники чистки зубов, пришеечного кариеса, пародонтита, кислотной эрозии. Также употребление кислой пищи может привести к нарушению эмали. Напитки, содержащие ортофосфорную кислоту, вроде кока-колы и пепси тоже могут повредить эмаль. После употребления таких напитков следует прополоскать рот. Если сразу после этого почистить зубы, вероятность повреждения эмали значительно возрастает.

Врач также отметила, что повышенная чувствительность зубов может быть связана с более серьёзными заболеваниями полости рта, такими как пародонтит. Болезнь может возникнуть и развиться из-за плохой гигиены, беременности или работы на производстве с кислотами.

«К нарушению эмали может приводить употребление кислой пищи. К примеру, из-за содержания ортофосфорной кислоты эмаль повреждают такие напитки, как кока-кола и пепси-кола. После них рот лучше прополоскать. Если сразу после употребления такого напитка почистить зубы, вероятность возникновения дефектов зубной эмали становится довольно высокая», — предупредила специалист.

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