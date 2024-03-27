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Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 марта 2024, 03:29
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Врач назвала общую ошибку при хранении яиц в домашних условиях

Из-за этого продукт быстрее портится
Врач-диетолог Екатерина Стеценко рассказала об общей ошибке при хранении яиц, из-за которой продукт быстрее становится непригодным к употреблению.
Врач назвала общую ошибку при хранении яиц в домашних условиях

© Ferra.ru

Специалист объяснила, что яйца, будь то куриные или перепелиные, нужно хранить не в дверце холодильника, как это зачастую принято, а на полке. Когда яйца хранятся на полке, температура хранения равномерная и постоянная, а если продукт хранится в дверце, — происходят перепады.

К тому же яйца лучше оставлять в первоначальной упаковке. По словам эксперта, это защитит продукт от неприятных запахов, которые могут накапливаться в холодильнике.

«Срок хранения продукта увеличивается при температуре от 0 до -2 градусов и влажности 85-88%», — рассказала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Чемпионат
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
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#врач
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#рекомендации