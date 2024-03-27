Врач назвала общую ошибку при хранении яиц в домашних условиях

Специалист объяснила, что яйца, будь то куриные или перепелиные, нужно хранить не в дверце холодильника, как это зачастую принято, а на полке. Когда яйца хранятся на полке, температура хранения равномерная и постоянная, а если продукт хранится в дверце, — происходят перепады.

К тому же яйца лучше оставлять в первоначальной упаковке. По словам эксперта, это защитит продукт от неприятных запахов, которые могут накапливаться в холодильнике.

«Срок хранения продукта увеличивается при температуре от 0 до -2 градусов и влажности 85-88%», — рассказала врач.

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