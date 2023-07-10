Врач назвала опасности ночного храпа

Врач-кардиолог и терапевт Ольга Котолупова дала интервью телеканалу, где рассказала, что храп может быть предвестником определённых заболеваний. Она уточнила, что специфические звуки при дыхании во время сна могут свидетельствовать о наличии синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС). У людей, страдающих этим синдромом, во время сна мышцы верхних дыхательных путей, таких как мягкое небо и глотка, не только вибрируют, как при храпе, но и периодически полностью закрываются, что приводит к прекращению дыхания. Это приводит к снижению уровня кислорода и повышению уровня углекислого газа в крови.

Как пояснила Котолупова, мозг вынужден прерывать покой и частично активизироваться, чтобы восстановить контроль над мышцами глотки и открыть дыхательные пути. Этот цикл может повторяться до 400-500 раз за ночь. Апноэ во время сна может привести к развитию таких заболеваний, как артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, ишемия и нарушения ритма сердца в ночное время.

Кроме того, Котолупова отметила, что СОАС может быть одной из причин развития сахарного диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения. У мужчин регулярные прекращения дыхания во время сна могут привести к проблемам с эрекцией и даже к хронической импотенции, предупредила специалист.