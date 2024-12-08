Врач назвала опасный для здоровья гипертоников продукт — солёные орехи

Врач рассказала, что солёные орехи можно есть в небольшом количестве — 20-30 граммов, их должно быть немного в ладони. Избыток продукта может спровоцировать обострение болезней сердца, почек, отёки.

«Согласно многим рекомендациям, идеальный объём орехов, съедаемый здоровым человеком, составляет около 20-30 грамм в день. Наглядно можно ориентироваться на небольшую горсть в своей ладони. Избыток многих орехов, особенно солёных, может привести к обострению заболеваний сердца, почек, суставов, отёкам, а также проблемам с пищеварением. Поэтому людям с болезнями желудочно-кишечного тракта стоит употреблять не больше суточной нормы», – рассказала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.