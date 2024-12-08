Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 декабря 2024, 02:03
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Врач назвала опасный для здоровья гипертоников продукт — солёные орехи

Избыток может привести к обострению
Нутрициолог, врач-педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Манохина назвала продукт, опасный для гипертоников. Это солёные орехи.
Врач назвала опасный для здоровья гипертоников продукт — солёные орехи
© Jenn Kosar / Unsplash

Врач рассказала, что солёные орехи можно есть в небольшом количестве — 20-30 граммов, их должно быть немного в ладони. Избыток продукта может спровоцировать обострение болезней сердца, почек, отёки.

«Согласно многим рекомендациям, идеальный объём орехов, съедаемый здоровым человеком, составляет около 20-30 грамм в день. Наглядно можно ориентироваться на небольшую горсть в своей ладони. Избыток многих орехов, особенно солёных, может привести к обострению заболеваний сердца, почек, суставов, отёкам, а также проблемам с пищеварением. Поэтому людям с болезнями желудочно-кишечного тракта стоит употреблять не больше суточной нормы», – рассказала врач.

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