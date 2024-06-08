Врач назвала основные болезни, которыми можно заразиться от бездомных животных

Это зоонозные — передающиеся от животных — инфекционные болезни, которые могут быть вирусными, бактериальными, грибковыми и паразитарными.

От животных микробы могут попадать в организм человека через укусы, царапины и другие повреждения кожи. Или если животное лизнёт руку. И достаточно просто «прикоснуться к предметам, на которых остались слюна или экскременты».

Одно из самых опасных вирусных заболеваний — бешенство. Как правило, заражение происходит в ходе контакта с больным животным, в основном — с диким. Среди них летучие мыши, лисы. Иногда заболевают и домашние питомцы.

При контакте с кошками можно заполучить болезнь кошачьих царапин. В организме кошек обитают безобидные для них бактерии Bartonella henselae, которые могут быть опасны для человека.

Могут возникать весьма болезненные ощущения в месте царапин. И зачастую это происходит после контакта с котятами.

Опасен и стригущий лишай, профилактикой которого является только отсутствие контакта с больным животным. Это весьма заразное грибковое заболевание, вызываемое Microsporum canis, которые передаются от животных человеку. Чаще переносчиками являются кошки и собаки, но могут быть и лесные животные.

Безусловно, сюда относятся и прочие паразитарные болезни, в том числе клещи и глисты.

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