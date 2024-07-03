Врач назвала отказ от газировки способом бороться с последствиями жары

Опубликовано 03 июля 2024, 05:05
1 мин.
Врач назвала отказ от газировки способом бороться с последствиями жарыНужно отказаться от напитков, вызывающих жажду
Семейный нутрициолог Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская посоветовала отказаться от напитков, усугубляющих последствия жары на организм.
© Ferra.ru
По словам нутрициолога, прежде всего необходимо отказаться пить алкоголь, даже пиво, а также отказаться от сладкой газировки и кофе. Газировка, будучи напитком с высоким содержанием сахара, усиливает чувство жажды. Кофе тоже не способствует утолению жажды из-за мочегонного эффекта, что может привести к обезвоживанию.
Уваровская рассказала, что утолять жажду нужно тёплой чистой водой без газа и горячими чаями. Холодную воду лучше не пить, так как низкая температура приводит к спазму сосудов, а горячие напитки, напротив, помогают организму охлаждаться, вызывая обильное потоотделение.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#вода,
#врач,