Врач назвала отказ от газировки способом бороться с последствиями жары

По словам нутрициолога, прежде всего необходимо отказаться пить алкоголь, даже пиво, а также отказаться от сладкой газировки и кофе. Газировка, будучи напитком с высоким содержанием сахара, усиливает чувство жажды. Кофе тоже не способствует утолению жажды из-за мочегонного эффекта, что может привести к обезвоживанию.

Уваровская рассказала, что утолять жажду нужно тёплой чистой водой без газа и горячими чаями. Холодную воду лучше не пить, так как низкая температура приводит к спазму сосудов, а горячие напитки, напротив, помогают организму охлаждаться, вызывая обильное потоотделение.

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