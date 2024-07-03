Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 июля 2024, 05:05
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Врач назвала отказ от газировки способом бороться с последствиями жары

Нужно отказаться от напитков, вызывающих жажду
Семейный нутрициолог Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ксения Уваровская посоветовала отказаться от напитков, усугубляющих последствия жары на организм.
Врач назвала отказ от газировки способом бороться с последствиями жары

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По словам нутрициолога, прежде всего необходимо отказаться пить алкоголь, даже пиво, а также отказаться от сладкой газировки и кофе. Газировка, будучи напитком с высоким содержанием сахара, усиливает чувство жажды. Кофе тоже не способствует утолению жажды из-за мочегонного эффекта, что может привести к обезвоживанию.

Уваровская рассказала, что утолять жажду нужно тёплой чистой водой без газа и горячими чаями. Холодную воду лучше не пить, так как низкая температура приводит к спазму сосудов, а горячие напитки, напротив, помогают организму охлаждаться, вызывая обильное потоотделение.

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