Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 марта 2024, 04:17
1 мин.

Врач назвала по-настоящему полезные сладости

К тому же ещё снижающие холестерин
Врач-гастроэнтеролог, специалист по УЗИ Центра молекулярной диагностики CMD Щёлково ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Парандзем Барегамян рассказала, какие сладости являются по-настоящему полезными.

Врач объяснила, что к таким сладостям относятся пастила, зефир, мармелад на фруктово-ягодном пюре за счёт высокого содержания пектина, который снижает уровень «плохого» холестерина. Особенно полезными Барегамян назвала яблочный и цитрусовый пектины.

К тому же перечисленные продукты отчасти могут заменить сахар. «Зефир, пастила, мармелад на фруктово-ягодном пюре, — одни из самых полезных сладостей, так как содержат пектин, один из видов пищевых волокон. Научно доказано, что потребление пектина незначительно (на 3-7%) снижает уровень плохого холестерина в крови. Эффект зависит от источника пектина: яблочный и цитрусовый пектины — самые полезные. Пастилы без сахара в день можно съесть 50-100 г, а зефира — не более 30 г», — объяснила гастроэнтеролог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
,
#Сахар
,
#врач
,
#рекомендации
,
#здоровье