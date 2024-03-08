Врач назвала по-настоящему полезные сладости

Врач объяснила, что к таким сладостям относятся пастила, зефир, мармелад на фруктово-ягодном пюре за счёт высокого содержания пектина, который снижает уровень «плохого» холестерина. Особенно полезными Барегамян назвала яблочный и цитрусовый пектины.

К тому же перечисленные продукты отчасти могут заменить сахар. «Зефир, пастила, мармелад на фруктово-ягодном пюре, — одни из самых полезных сладостей, так как содержат пектин, один из видов пищевых волокон. Научно доказано, что потребление пектина незначительно (на 3-7%) снижает уровень плохого холестерина в крови. Эффект зависит от источника пектина: яблочный и цитрусовый пектины — самые полезные. Пастилы без сахара в день можно съесть 50-100 г, а зефира — не более 30 г», — объяснила гастроэнтеролог.

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