Врач назвала похмелье опасным для жизни состоянием и призвала не пить на праздники

Врач назвала похмелье опасным для жизни состоянием и призвала не пить на праздникиБезопасной дозы спиртного нет
Директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко призвала отмечать праздники без алкоголя, в частности, Старый Новый год.
По её словам, после новогодних праздников учащаются случаи тяжёлого похмелья, а люди по большей части легкомысленно относятся к этому состоянию. Но врач предупредила, что на самом деле похмелье — опасное для жизни состояние, вызванное интоксикацией алкоголя.
Клименко отметила, что не существует безопасной дозы спиртного, а регулярное употребление алкоголя рано или поздно даст о себе знать. Последствия алкогольной интоксикации имеют накопительный эффект и со временем проявятся.
«Люди обычно достаточно легкомысленно относятся к такому состоянию и недооценивают его тяжесть для здоровья человека. Похмелье — это тяжелое психофизиологическое и нейровегетативное кризисное состояние», — объяснила нарколог.
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