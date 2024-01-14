Врач назвала похмелье опасным для жизни состоянием и призвала не пить на праздники

По её словам, после новогодних праздников учащаются случаи тяжёлого похмелья, а люди по большей части легкомысленно относятся к этому состоянию. Но врач предупредила, что на самом деле похмелье — опасное для жизни состояние, вызванное интоксикацией алкоголя.

Клименко отметила, что не существует безопасной дозы спиртного, а регулярное употребление алкоголя рано или поздно даст о себе знать. Последствия алкогольной интоксикации имеют накопительный эффект и со временем проявятся.

«Люди обычно достаточно легкомысленно относятся к такому состоянию и недооценивают его тяжесть для здоровья человека. Похмелье — это тяжелое психофизиологическое и нейровегетативное кризисное состояние», — объяснила нарколог.

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