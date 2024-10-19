Врач назвала полезную для здоровья замену картофельных чипсов

Опубликовано 19 октября 2024, 02:311 мин.
Врач назвала полезную для здоровья замену картофельных чипсовАльтернатива — фруктовые и овощные чипсы
Эксперт в области здорового питания Александра Гудимова посоветовала заменить привычные картофельные чипсы на фруктовые и овощные аналоги.
По словам эксперта, полезной для здоровья альтернативой могут стать чипсы из яблока, груши, тыквы, моркови, батата, свёклы или нута. Снеки, шарики, глазированные хлопья можно заменить гранолой и мюслями с натуральным йогуртом.
«Вместо привычных чипсов, сухариков, попкорна присмотритесь к натуральным фруктовым и овощным чипсам, например, из яблок, груш, тыквы, моркови, батата, свеклы или нута», — отметила Гудимова.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.