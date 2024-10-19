Врач назвала полезную для здоровья замену картофельных чипсов

По словам эксперта, полезной для здоровья альтернативой могут стать чипсы из яблока, груши, тыквы, моркови, батата, свёклы или нута. Снеки, шарики, глазированные хлопья можно заменить гранолой и мюслями с натуральным йогуртом.

«Вместо привычных чипсов, сухариков, попкорна присмотритесь к натуральным фруктовым и овощным чипсам, например, из яблок, груш, тыквы, моркови, батата, свеклы или нута», — отметила Гудимова.

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