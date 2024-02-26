Врач назвала полезные на исходе зимы продукты

Среди продуктов питания это говядина: в мясе содержатся белок, жир и витамин В12. Блюда из говядины защитят от потери необходимого организму железа, особенно на стыке зимы и весны, и анемии. В этот период нужны и сезонные овощи.

Также в рацион следует добавить морковь, капусту, в том числе квашеную. Среди напитков — облепиховый чай и клюквенный морс, а также чай с лавандой, который поможет успокоить нервную систему, снять усталость и нормализовать сон.

Но самые полезные напитки — настой шиповника и чай из корня имбиря, так как первый по количеству аскорбиновой кислоты может соревноваться с лимоном, второй помогает бороться с простудой, а также положительно влияет на эндокринную систему.

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