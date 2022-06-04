Врач назвала полезный перекус перед сном

По словам Пановой, полезных приёмов пищи перед сном не бывает — есть нужно за 4 часа до сна и ложиться не позже 23:00. Дело в том, что при поступлении, пищи час-полтора работает желудок, затем запускаются двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, тонкий отдел кишечника, повышается активность ферментных систем. Всё это ведёт к нагрузке на организм, снижая качество сна.

Но если придерживаться вышеописанного режима не удаётся и перед сном сильно хочется есть, можно попробовать выпить травяного чая, если чувство голода не уходит, можно съесть что-то из кисломолочных продуктов: стакан кефира, ряженки, несладкий йогурт или несколько ложек творога. Перед сном хочется есть из-за нехватки белка в организме, кисломолочные продукты как раз поставляют в организм необходимый для ощущения сытости белок.

Те, кто не переносит лактозу могут испытывать вздутие, дискомфорт. В таком случае подойдут термически обработанные овощи, но не капуста, которая усиливает моторику кишечника. Также можно перед сном съесть пару ложек винегрета или овощного рагу.

В качестве белковой пищи подойдёт также 10-15 граммов орехов, из фруктов — авокадо, в нём много полезных жиров, и оно не такое «тяжёлое» для пищеварения, как банан.

Врач порекомендовала не есть перед сном конфеты и пирожные, другие сладости. Эти продукты усиливают вздутие и брожение, что сказывается на качестве сна.

Но врач всё же посоветовала не есть перед сном. «Я бы посоветовала вообще не есть на ночь, даже если речь о небольшом перекусе. В соответствии с нашими биологическими ритмами ужин рекомендуется до 19.00-19.30, когда пищеварение активно работает. При этом отход ко сну — не позже 23 часов. Такой режим благоприятно сказывается на работе гормональной системы, качестве сна», — подчеркнула Юлия Панова.

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