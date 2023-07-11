Врач назвала популярные диеты, которые вредят здоровью

Популярные диеты, которые люди используют для снижения веса, могут нанести вред нашему организму, как рассказывает гастроэнтеролог Алла Неруллина из поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина».

Она высказала сомнения относительно эффективности подсчёта калорий, так как разные формулы могут вводить в заблуждение людей, которые хотят похудеть. Кроме того, цифры калорийности на упаковках продуктов могут быть неточными и иметь погрешность до 20%.

Неруллина также напомнила о важности учёта условий приёма пищи. Например, после варки картофель увеличивает свою калорийность на 30%, а сырое яйцо содержит 47 калорий, в то время как омлет содержит 100 калорий.

Некоторые популярные диеты, такие как низкоуглеводная или кето-диета, могут иметь нежелательные побочные эффекты, включая нарушение функции щитовидной железы, снижение уровня тестостерона и проблемы с репродуктивной функцией. Монодиеты и питьевые диеты также могут привести к нарушению обмена веществ и выработки ферментов. Наиболее опасной считается тайская таблеточная диета, так как состав этих таблеток часто остаётся неизвестным.

При выборе диеты важно учитывать индивидуальные особенности организма, обмен веществ и состояние здоровья. Лучше всего обратиться к диетологу или гастроэнтерологу, который поможет подобрать оптимальную диету, которая будет полезной и безопасной.