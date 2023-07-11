Врач назвала популярные диеты, которые вредят здоровью

Врач назвала популярные диеты, которые вредят здоровьюВ частности, она раскритиковала подсчёт калорий
Гастроэнтеролог ЦКБ «РЖД-Медицина» Алла Неруллина рассказала, какие диеты скорее навредят, чем помогут сбросить вес
Популярные диеты, которые люди используют для снижения веса, могут нанести вред нашему организму, как рассказывает гастроэнтеролог Алла Неруллина из поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина».
Она высказала сомнения относительно эффективности подсчёта калорий, так как разные формулы могут вводить в заблуждение людей, которые хотят похудеть. Кроме того, цифры калорийности на упаковках продуктов могут быть неточными и иметь погрешность до 20%.
Неруллина также напомнила о важности учёта условий приёма пищи. Например, после варки картофель увеличивает свою калорийность на 30%, а сырое яйцо содержит 47 калорий, в то время как омлет содержит 100 калорий.
Некоторые популярные диеты, такие как низкоуглеводная или кето-диета, могут иметь нежелательные побочные эффекты, включая нарушение функции щитовидной железы, снижение уровня тестостерона и проблемы с репродуктивной функцией. Монодиеты и питьевые диеты также могут привести к нарушению обмена веществ и выработки ферментов. Наиболее опасной считается тайская таблеточная диета, так как состав этих таблеток часто остаётся неизвестным.
При выборе диеты важно учитывать индивидуальные особенности организма, обмен веществ и состояние здоровья. Лучше всего обратиться к диетологу или гастроэнтерологу, который поможет подобрать оптимальную диету, которая будет полезной и безопасной.