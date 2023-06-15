Врач назвала правила «выживания» в жару

В жаркие дни важно заботиться о своём здоровье и менять свой рацион питания. Татьяна Мещерякова, эксперт в области здорового питания и врач-диетолог сервиса Level Kitchen, советует заменить жирную пищу на овощи и фрукты, чтобы снизить нагрузку на организм. Она также рекомендует уделять внимание высокобелковой пище, такой как яйца, курица и рыба.

Кроме того, Мещерякова предупреждает, что в жару не стоит пить ледяную воду, так как она может вызвать проблемы с горлом и негативно повлиять на иммунную систему. Она также рекомендует избегать кофе и чая, которые содержат кофеин и могут обезвоживать организм и повышать выведение жидкости.

Ещё одна важная рекомендация Мещеряковой — отказаться от газированных напитков и пакетированного сока, так как они содержат много сахара. Она советует предпочитать чистую воду или свежевыжатые фруктовые соки. Кроме того, она призывает не слишком увлекаться диетами летом, а просто питаться здоровой пищей без стресса для организма.