Врач назвала предельную дозировку мёда для человека

Мёд, несмотря на свою полезность по сравнению с сахаром, содержит большое количество фруктозы и сахарозы, что может повысить уровень сахара в крови. Диетолог Наталия Гридина из онлайн-сервиса Budu подчёркивает, что мёд является источником углеводов, поэтому его потребление должно быть умеренным.

Мёд обладает множеством витаминов и микроэлементов, которые положительно влияют на иммунитет и обладают антиоксидантным действием. Однако эксперт предупреждает о возможных негативных последствиях чрезмерного употребления мёда, так как он фактически эквивалентен сахару. Рекомендуемая дневная норма мёда составляет 1 чайную ложку, а максимальное количество не должно превышать 3 чайные ложки.

Кроме того, Наталия Гридина отмечает, что важно не подвергать мёд термической обработке, чтобы сохранить его полезные свойства. Она также предупреждает о возможной аллергенности продукта и советует проконсультироваться с врачом перед его употреблением, особенно если есть какие-либо противопоказания.