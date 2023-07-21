Врач назвала причину цинги

Цинга — заболевание группы авитаминозов, вызываемое дефицитом аскорбиновой кислоты, в силу чего нарушается синтез коллагена, а впоследствии и проницаемость сосудов, грозящая кровоизлиянием. Также болезнь проявляется общей слабостью, быстрой утомляемостью. В некоторых случаях наблюдается потеря зубов.

Но восстанавливать баланс витамина С необходимо с осторожностью: из-за избытка может начаться гемохроматоз — оседание железа в печени, поджелудочной железе, сердце.

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