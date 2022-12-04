Врач назвала признак старческого слабоумия, связанный с едой

Алёхина подчеркнула, что у пожилых людей нередко меняются предпочтения в еде, ухудшается аппетит, но при развитии старческого слабоумия, могут появляться дополнительные препятствия при приёме пищи и питье.

В силу того, что деменция влияет на когнитивные функции и постепенно лишает людей способности мыслить, нередко бывает, что у больного развивается дисфагия — затруднения при глотании. По этой причине слабоумие приобретает ещё более угрожающий характер.

Если это состояние не лечить и никак не помогать пожилому человеку, можно довести до недоедания, обезвоживания, опасных для жизни инфекций грудной клетки и повышенного риска удушья.

«Дисфагия (затруднения при глотании) может возникать при деменции и мешать человеку эффективно и безопасно глотать пищу и жидкости. И если не лечить, дисфагия может привести к недоеданию, обезвоживанию, опасным для жизни инфекциям грудной клетки и повышенному риску удушья», — отметила врач.

Она также объяснила, что деменция распространяется на область мозга, контролирующую основные функции, например, глотание. Проявляется это на поздних стадиях заболевания. По мере ухудшения доходит до того, что человек может держать еду или питьё во рту в течение длительного времени, не пытаясь проглотить.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.